За прошлые сутки боевики 19 раз нарушили перемирие, один украинский боец ранен – штаб АТО

За прошедшие сутки НВФ 19 раз нарушили перемирие, в 11 случаях силы АТО отвечали врагу, в результате боевых действий один украинский солдат получил ранения, - сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в зоне АТО обострилась. Если днем количество огневых провокаций было минимальным, то после 18 часов боевики увеличили боевую активность на всех направлениях", - говорится в сводке штаба на странице "Фейсбук" в воскресенье утром.

Вечером боевики несколько часов били из разных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных на юго-восточных окраинах Авдеевки. Также под вражеским огнем оказались укрепления украинской армии у Майорской и Зайцево. А около 19 часов, в результате гранатометного обстрела опорного пункта ВСУ неподалеку Песков, получил ранения один военнослужащий сил АТО.

На приморском направлении НВФ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции украинской армии на подступах к Водяному, Гнутово и Старогнатовке. А около 21 часа, боевиками было выпущено 5 мин калибра 82 мм. неподалеку Талаковки.

Увеличилось количество вражеских провокаций и на луганском направлении, где в предыдущие несколько дней было относительно спокойно. Так, вечером, боевики дважды из различных видов гранатометов обстреляли украинские опорные пункты у Трехизбенки. А около 23 часов там же применили и 82-мм. миномет. Кроме того, в конце суток боевики дважды из гранатометов открывал огонь вблизи Крымского.