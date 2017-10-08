События

01:26 08.10.2017

Американский самолет-разведчик пролетел вдоль демаркационной линии на Корейском полуострове

Самолет Армии США DHC-7, предназначенный для проведения маловысотной многофункциональной разведки, совершил полет вдоль военно-демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей, свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации.

По их сведениям, самолет с бортовым номером N89068 осуществлял многочасовой полет на расстоянии приблизительно от 20 до 30 км от демаркационной линии, находясь в воздушном пространстве Южной Кореи на высоте 4,2 тыс. метров.

В пятницу стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S Cobra Ball с бортовым номером 61-2662, предназначенный для обнаружения пусков и отслеживания траекторий полетов баллистических ракет, также провел очередной длительный полет вблизи Северной Кореи.

В связи с подозрительной активностью, свидетельствующей о возможной подготовке новых ракетных пусков в КНДР, американские разведывательные самолеты, переброшенные в Японию, в последние дни практически ежедневно совершают многочасовые полеты над акваторией Японского моря вблизи Северной Кореи.

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