События

01:23 08.10.2017

Институт Фрейзера отметил рост профессионализма украинской полиции

В ежегодном отчете канадского Института Фрейзера об уровне экономической свободы в мире, специалисты отметили рост Украины по показателю "надежность полиции", сообщается в Департаменте коммуникации МВД Украины.

"Почти единственный компонент, где Украина показала реальный прогресс – это "надежность полиции" (входит в показатель "система права и защита собственности"). Индекс Украины по этому компоненту составил 4,21 балла. Для сравнения в 2014 году он составлял 2,75 балла", указано на сайте министерства. .

На положение той или иной страны в рейтинге влияют данные по следующим показателям - зависимость экономики от правительства, система права и защита собственности, доступ к финансам, свобода торговли на международном уровне и регулирование кредитования, рынка труда и бизнеса.

Продвижение Украины вверх по показателю "надежность полиции" стало возможным благодаря реформе Министерства внутренних дел и созданию Национальной Полиции, способствовавших повышению авторитета правоохранителей и доверию к ним со стороны населения.

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