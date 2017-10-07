События

23:20 07.10.2017

Изменено движение троллейбусов №№ 8, 17, 27, 30 в ночь на 8 октября - КГГА

В ночь на 8 октября (с 23:00 до 06:00) изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 17, 27, и 30 в связи с проведением дорожных работ, сообщает процесс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Движение троллейбуса №27 на участке от ул. Дегтяревской до ул. Дорогожицкой, изменено в связи с проведением капитального ремонта на проезжей части ул. Елены Телиги.

Движение троллейбусов маршрута № 27 организовано на двух участках:

станция «Киев-Волынский» - Дегтяревский путепровод;

ст. м. «Петровка» - ул. Дорогожицкая.

Троллейбусы маршрута № 30 будут осуществлять движение по маршрутам:

ул. Милославская - ул. Дорогожицкая;

Кадетский гай - Дегтяревский путепровод.

Также в ночь на 8 октября внесены изменения в движение троллейбусов №№ 8 и 17.

Все желающие могут ознакомиться с расписанием движения наземного транспорта на сайте КП "Киевпастранс", пройдя по ссылке "Пассажирам - Маршруты и расписание движения".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Грицак: СБУ установила причастность российской "ЧВК Вагнера" к уничтожению ИЛ-76 на Донбассе и событиям в Дебальцево

СБУ установила участие российской "ЧВК Вагнера" в конфликте на Донбассе

Суд арестовал директора "Укргазвыдобутку" с возможностью внесения залога 5 млн.грн

В Херсоне неизвестные обстреляли автомобиль

Боевики обстреляли из запрещенного вооружения позиции сил АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики минимизировали количество обстрелов на Донбассе

Россия согласилась обсудить ситуацию с задержанными украинскими пограничниками

Полиция Лондона арестовала человека после наезда автомобиля на тротуар

Следователи СБУ выписали уведомление о подозрении руководителю российской "ЧВК Вагнера" Уткину

СБУ будет давать рекомендации относительно возможности гастролей российских артистов на территории Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить катушки для спиннинга на price.ua
РЕКЛАМА