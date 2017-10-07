Изменено движение троллейбусов №№ 8, 17, 27, 30 в ночь на 8 октября - КГГА
В ночь на 8 октября (с 23:00 до 06:00) изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 17, 27, и 30 в связи с проведением дорожных работ, сообщает процесс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".
Движение троллейбуса №27 на участке от ул. Дегтяревской до ул. Дорогожицкой, изменено в связи с проведением капитального ремонта на проезжей части ул. Елены Телиги.
Движение троллейбусов маршрута № 27 организовано на двух участках:
станция «Киев-Волынский» - Дегтяревский путепровод;
ст. м. «Петровка» - ул. Дорогожицкая.
Троллейбусы маршрута № 30 будут осуществлять движение по маршрутам:
ул. Милославская - ул. Дорогожицкая;
Кадетский гай - Дегтяревский путепровод.
Также в ночь на 8 октября внесены изменения в движение троллейбусов №№ 8 и 17.
Все желающие могут ознакомиться с расписанием движения наземного транспорта на сайте КП "Киевпастранс", пройдя по ссылке "Пассажирам - Маршруты и расписание движения".