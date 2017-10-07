Боевики минимизировали количество обстрелов на Донбассе

С начала суток в субботу российско-оккупационные группировки на Донбассе минимизировали количество обстрелов позиций украинской армии, то же время, в полной мере режим тишины сохранялся только на Луганском направлении, сообщает пресс- центр штаба АТО.

"Ночью на Донецком направлении враг не применял оружие, однако уже днем боевики из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши позиции в районе Песков и Авдеевской промзоны.

На Приморском направлении оккупанты около полудня открывали огонь из автоматических гранатометов и стрелкового по укреплениям сил АТО неподалеку Водяного. Наши бойцы огнем на поражение быстро прекратили активность противника", - говорится в сообщении штаба на Фейсбук.

Пресс-центр штаба АТО также подчеркивает, что в субботу "пророссийские наемники в который раз прибегли к циничной лжи - российские представители в Общем центре координации и контроля по пресечению огня обвинили украинских военных в обстрелах из тяжелого вооружения вражеских позиций близ Донецка, Жабьячего, Минерального, Яковливки и некоторых других населенных пунктов".

"Пресс-центр штаба АТО раз подчеркивает: военнослужащие сил АТО строго придерживаются мирных договоренностей и первыми никогда огонь в сторону врагу не открывают. В то же время, мы оставляем за собой право на адекватный ответ врагу в случае агрессивных или наступательных действий противоборствующей стороны. С начала сегодняшних суток огонь в сторону противника открывался нашими защитниками лишь 1 раз вблизи Водяного. Все обвинения в обстрелах мы рассматриваем как провокации, направлены, прежде всего, на эскалацию конфликта", - заявляют в штабе АТО.