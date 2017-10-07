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18:26 07.10.2017

Россия согласилась обсудить ситуацию с задержанными украинскими пограничниками

Российская сторона согласилась на погранично-представительскую встречу по поводу судьбы задержанных на Сумщине украинских пограничников, встреча должна состояться 9 октября, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Российская сторона согласилась на погранично-представительную встречу, которая должна состояться 9 октября. Возможно, это поможет нам в конце концов разобраться в том, что произошло на границе несколько дней назад", - сказал О.Слободян в эфире "112 Украина".

Он отметил, что подробностей задержания коллег у украинских пограничников нет. "Насколько я понимаю, их держат в управлении ФСБ в Брянске. Каково их состояние, неизвестно, поскольку никакого контакта с ними нет", - сказал О.Слободян.

Он также отметил, что есть информация о том, что мать одного из задержанных пограничников пыталась получить разрешение на встречу с сыном, однако ей отказали.

Как сообщалось, 3 октября двое сотрудников Госпогранслужбы Украины исчезли в Сумской области недалеко от границы с Россией. Областная прокуратура открыла уголовное производство. Позже РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников. Поговорить с задержанными пытается украинский консул в России, но он получает отказ с объяснениями, что еще не установили личности задержанных.

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