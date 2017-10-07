Следователи СБУ выписали уведомление о подозрении руководителю российской "ЧВК Вагнера" Уткину

Следователи Службы безопасности Украины выписали уведомление о подозрении руководителю российской так называемой "ЧВК Вагнера" Дмитрию Уткину, и в понедельник, 9 октября, его передадут Генеральной прокуратуре Украины, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"Наши следователи выписали уведомление о подозрении для Уткина... Отдадим в понедельник в ГПУ, надеемся, что ГПУ нас поддержит", - сказал он на брифинге в Киеве в субботу.

Глава СБУ не стал разглашать, по какой статье оформлено подозрение Д.Уткину. "Давайте сначала утвердим подозрение, потом мы дополнительно дадим информацию", - сказал В.Грицак, отметив, что текст подозрения объемный.

По его словам, СБУ пока не смогла подтвердить информацию о пребывании Д.Уткина в Украине в 2016 году. "У нас есть данные о крайнем приезде в 2013 году", - сказал глава СБУ.

Также он сообщил, что СБУ не передавала эти данные в Интерпол. "Мы пока что передаем по своей линии – по линии спецслужб", - подчеркнул он.

При этом В.Грицак обратил внимание, что собранная и обнародованная информация – "это только вершина айсберга, все еще находится в работе". По его словам, при сборе информации украинская спецслужба использовала и агентуру, и оперативно-технические средства, анализировала открытые источники. "Мы над этим работаем, наверное, год", - добавил он.

В.Грицак отметил также, что данные по "группе Вагнера" СБУ передает специальным службам Европы и других стран, учитывая "что частная армия Путина – "ЧВК Вагнера", может быть использована для дестабилизации ситуации в любой точке мира".

Глава СБУ также сообщил, что 19 октября украинский МИД совместно с Министерством информполитики в Брюсселе проведут специальный брифинг по "кампании Вагнера". "Хочу еще отметить, что 19 октября этого года в Брюсселе состоится специальный брифинг по "ЧВК Вагнера", который будет организовываться через МИД и Министерство информационной политики", - сообщил глава СБУ.