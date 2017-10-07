События

16:48 07.10.2017

В городах Испании проходят демонстрации с призывом начать диалог о судьбе Каталонии

В крупнейших городах Испании, включая Мадрид и Барселону, проходят масштабные демонстрации, участники которых призывают политиков договориться о будущем Каталонии, сообщает в субботу "Ассошиэйтед пресс".

Демонстрации в Мадриде и Барселоне проходят под лозунгом: "Мы будем говорить?", который выражает поддержку жителями городов возможности переговоров между центральными и региональными властями. На участниках акции надеты белые футболки без надписей и рисунков, по просьбе организаторов они не принесли с собой ни испанский, ни каталонский флаги.

В Барселоне люди собрались на Площади Святого Иакова и скандируют: "Мы хотим говорить", "Больше переговоров, меньше тестостерона" и "Говори или уходи!".

В Мадриде акция проходит на площади Сибелис, собравшиеся возле фонтана горожане кричат: "Меньше ненависти, больше понимания", "Карлес, Мариано, давайте посмотрим, можете ли вы позвонить друг другу".

Накануне власти Каталонии обнародовали официальные результаты голосования на референдуме о независимости региона от Испании, состоявшегося 1 октября. "За" независимость отдали голоса 90,18% голосовавших, а "против" выступили 7,83% избирателей. Еще 1,98% предпочли не писать что-либо на бланке для голосования. Явка составила 43%.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной из-за того, что считает этот референдум нелегитимным.

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