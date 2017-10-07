События

16:46 07.10.2017

В Москве начались задержания участников акции оппозиции на Пушкинской площади

Полиция начала задерживать оппозиционеров, собравшихся в центре Москвы у памятника Александру Пушкину.

В частности, как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники правоохранительных органов стали задерживать людей, пришедших на Пушкинскую площадь с листовками.

В районе Пушкинской площади находятся автомобили полиции, автозаки, бронированные машины "Тигр" и десятки сотрудников правоохранительных органов.

Полиция с помощью громкоговорителя призывает собравшихся на площади людей разойтись и "не мешать проходу других граждан".

Ранее наблюдатели сообщили, что на Пушкинской площади в центре Москвы около памятника Пушкину собрались несколько десятков человек, а также журналисты и представители зарубежных телеканалов.

Около 700 человек, включая журналистов, находятся на несогласованной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади и прилегающих территориях находятся около 700 человек, включая представителей СМИ", - говорится в сообщении.

Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Как передает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков участков акции оппозиции с листовками и российскими триколорами в настоящее время направляются в сторону Манежной площади.

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