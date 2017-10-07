Грицак: мы считаем членов "группы Вагнера" бойцами вооруженных сил РФ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Украина считает ленов "ЧВК Вагнера " бойцами вооруженных сил Российской Федерации.

"28 декабря 2016 года приняты изменения в законодательство России, которым разрешается привлекать не военнослужащих к выполнению военных задач относительно пресечения террористической деятельности за пределами России. При этом такие лица считаются такими, которые выполняют обязанности военной службы… таким образом с 28.12.2016 мы считаем членов частной военной кампании Вагнера военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации ", - сказал В.Грицак на брифинге в Киеве в субботу.

Глава СБУ отметил, что "группа Вагнера" финансируется из закрытой части государственного бюджета РФ, и в 2017 году финансирование увеличено на 185 млн рублей.

Что касается этнического состава группы, то, по словам В.Грицака, Службой безопасности Украины установлено около 40 бойцов - граждан Украины, а 95% ЧВК – это граждане РФ.

Вместе с тем он подчеркнул, что в России постоянно открещиваются от российского гражданства некоторых погибших членов "группы Вагнера", информация о которых стала публичной.