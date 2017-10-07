События

14:42 07.10.2017

Суд арестовал директора "Укргазвыдобутку" с возможностью внесения залога 5 млн.грн

Харьковский райсуд Харьковской области по ходатайству прокуратуры избрал арест с альтернативой залога в качестве меры пресечения директору ЧАО "Укргазвыдобуток" (УГВ), харьковскому волонтеру Вадиму Мохову.

"Суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения 5 млн.грн. Мы ходатайствовали о бОльшей сумме залога - 32 млн.грн", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам собеседника агентства, решение будет ли прокуратура подавать апелляцию, еще не принято.

В свою очередь адвокат В.Мохова Олег Головков сообщил, что защита намерена обжаловать меру пресечения.

"В понедельник внесем залог. И обязательно будем подавать апелляцию на меру пресечения", - сказал О.Головков корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

В субботу в Харьковском райсуде назначено рассмотрение ходатайства прокуратуры об отстранении В.Мохова от должности на время досудебного следствия.

Как сообщалось, директор ЧАО "Укргазвыдобуток" Вадим Мохов был задержан вечером 5 октября. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 240 (незаконная добыча) и ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

"Установлено, что действие специального разрешения на пользование недрами указанным ЧАО, было приостановлено в связи с невыполнением предписания Госгеонедра. Однако предприятие свою деятельность не остановило и продолжило добывать газ и газовый конденсат незаконно.

По предварительным данным, эта деятельность нанесла многомиллионные убытки", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В прокуратуру утверждают также, что объявление подозрения и задержание В.Мохова происходило в соответствии с законодательством.

Вместе с тем, адвокат В.Мохова Олег Головков утверждает, что задержание проводилось с многочисленными нарушениями уголовно-процессуальных норм.

"Я, как адвокат Вадима Мохова, в телефонном режиме договорился, что он прибудет в г. Мерефу на встречу со следователем (Харьковского отдела Нацполиции – ИФ) для допроса в качестве свидетеля. Но по прибытии в райотдел полиции его задержали как лицо, уклоняющееся от следствия, и лишь потом сообщили о подозрении...Следователь обратился с ходатайством о задержании моего подзащитного как лица, скрывающегося от органов следствия, хотя это не соответствует действительности. Вадим Мохов все время сотрудничал со следствием, продолжал выполнять функции директора УГВ, не менял место жительства и работу, был доступен по всем видам связи", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" О.Головков.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Херсоне неизвестные обстреляли автомобиль

Боевики обстреляли из запрещенного вооружения позиции сил АТО

На военных складах в Винницкой области очагов горения нет, взрывов боеприпасов не наблюдается

На Львовщине вследствие непогоды остаются обесточенными 68 населенных пунктов

За минувшие сутки боевики 9 раз обстреливали украинские позиции

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепре ночью горел склад завода туалетной бумаги

Полиция Дании обнаружила части тела пропавшей на подлодке журналистки из Швеции

В Харьковской области подросток погиб под колесами электрички

В Хмельницком произошел пожар в жилой многоэтажке

ЕСПЧ просит РФ допустить украинских врачей к задержанному украинцу Грибу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
переходники для компьютера
РЕКЛАМА