События

13:22 07.10.2017

Полиция Дании обнаружила части тела пропавшей на подлодке журналистки из Швеции

Правоохранительные органы Дании заявили об обнаружении частей тела шведской журналистки Ким Валль, которая отправилась в плавание с конструктором самодельной подводной лодки Петером Мадсеном, сообщает в субботу телеканал "Скай ньюс".

По словам представителя полиции Йенса Моллера Йенсена, накануне полиция обнаружил два пакета, в одном из которых находились вещи журналистки, в другом - голова и ноги. Экспертиза останков установила, что эти части тела принадлежали именно ей.

В конце августа тело К.Валль без головы, рук и ног было обнаружено в море близ Копенгагена. К телу был прикреплен металл, вероятно, с той целью, чтобы останки пошли ко дну.

Об исчезновении 30-летней К.Валл стало известно 11 августа. Журналистка провела интервью с П.Мадсеном на борту его подлодки в Копенгагене, после чего так и не вернулась домой.

В убийстве журналистки подозревают изобретателя подлодки "Наутилус" П.Мадсена. В ходе допроса он рассказал, что причиной гибели К.Уолль стал несчастный случай на самодельной субмарине, после чего он сбросил тело женщины в море.

Ранее П.Мадсен давал иные показания, заявив, что после интервью высадил журналистку в Копенгагене.

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