События

13:15 07.10.2017

В Харьковской области подросток погиб под колесами электрички

Полиция устанавливает обстоятельства гибели подростка, бросившегося под электричку "Харьков-Изюм" на железнодорожной станции "Савинцы" (Харьковская обл.).

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила от дежурной по станции.

"Полицейские установили, что 15-летний житель поселка Савинцы получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Сейчас следователи проверяют две версии - самоубийство и доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.

Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики обстреляли из запрещенного вооружения позиции сил АТО

На военных складах в Винницкой области очагов горения нет, взрывов боеприпасов не наблюдается

На Львовщине вследствие непогоды остаются обесточенными 68 населенных пунктов

За минувшие сутки боевики 9 раз обстреливали украинские позиции

Венецианская комиссия поддержала создание в Украине Антикоррупционного суда с оговорками

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепре ночью горел склад завода туалетной бумаги

Полиция Дании обнаружила части тела пропавшей на подлодке журналистки из Швеции

В Хмельницком произошел пожар в жилой многоэтажке

ЕСПЧ просит РФ допустить украинских врачей к задержанному украинцу Грибу

Мужчина пострадал в результате взрыва газа в киевской квартире

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить коврик для мышки
РЕКЛАМА