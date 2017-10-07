В Харьковской области подросток погиб под колесами электрички

Полиция устанавливает обстоятельства гибели подростка, бросившегося под электричку "Харьков-Изюм" на железнодорожной станции "Савинцы" (Харьковская обл.).

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила от дежурной по станции.

"Полицейские установили, что 15-летний житель поселка Савинцы получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Сейчас следователи проверяют две версии - самоубийство и доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.

Решается вопрос правовой квалификации происшествия.