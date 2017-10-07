События

12:20 07.10.2017

В Хмельницком произошел пожар в жилой многоэтажке

В Хмельницком в субботу утром во время ликвидации пожара на 8-м этаже жилого дома по ул.Шевченко работники ГСЧС спасли 69-летнего хозяина квартиры.

Как сообщает в субботу пресс-центр ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, после сообщения о пожаре, на место происшествия прибыли спасатели 1-й государственной пожарно-спасательной части Хмельницкого.

Из-за сильного задымления пожарным пришлось применять аппараты защиты органов дыхания и зрения.

Пожар площадью 12 кв. м локализован в 8:34, ликвидирован в 8:36.

В настоящий момент устанавливается причина пожара. Несчастных случаев на пожаре не зафиксировано.

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Интерфакс-Украина
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