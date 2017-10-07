ЕСПЧ просит РФ допустить украинских врачей к задержанному украинцу Грибу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просит Российскую Федерацию до 16 октября предоставить информацию о состоянии здоровья гражданина Украины Павла Гриба в российском СИЗО, а также допустить к нему украинских врачей, сообщила его адвокат Евгения Закревская.

"Только что получила очередное письмо от ЕСПЧ относительно заявления о срочных мерах по делу Павла Гриба. Европейский суд приглашает украинских врачей к Павлу Гриба и хочет получить их заключение о состоянии его здоровья перед принятием решения о применении срочных мер", - написала Е.Закревская на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Также повторно просит РФ до 16.10.2017 предоставить информацию о лечении, которое получает Павел Гриб в СИЗО (этого не было в документах РФ, предоставленных суду) и документацию о состоянии его здоровья в печатном виде", - добавила она.

Е.Закревская выразила надежду, что Министерство иностранных дел Украины и уполномоченный Верховной Рады по правам человека "сделают все для того, чтобы наши врачи быстрее попали к П.Грибу. "А РФ не осмелится нарушить прямое указание ЕСПЧ и не допустить их к Павлу", - написала адвокат, отметив, что "врачи готовы ехать".

Как сообщалось, 28 августа бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

14 сентября адвокат А.Сабинин сообщил, что П.Гриб получил в СИЗО продукты, вещи и деньги, вопрос с лекарствами на то время решался.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему – неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу. В МИД также потребовали от российской стороны немедленно разрешить украинским врачам провести обследование П.Гриба.