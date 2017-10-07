События

12:06 07.10.2017

Боевики обстреляли из запрещенного вооружения позиции сил АТО

В Донецкой области боевики обстреляли позиций украинской армии вдоль линии разграничения из оружия, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК)

"Так, ночью и утром 7 октября текущего года НВФ ОРДО (незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области - ИФ) обстреляли позиции подразделений сил АТО в районе Вольвоцентра (пригород Донецке), Жабичево и Минерального. Огонь из танка, минометов калибра 82 мм, ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны НВФ ОРДО велся по направлению населенных пунктов Пески и Авдеевки", – сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центр штаба АТО в соцсети Фейсбук в субботу.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о разрушениях зданий уточняется.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО о нарушении ими условий "школьного" перемирия, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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