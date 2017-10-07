Багдад призвал Тегеран и Анкару закрыть границы с Иракским Курдистаном

МИД Ирака обратился с призывом к Турции и Ирану о закрытии общих границ с Иракским Курдистаном, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя иракского внешнеполитического ведомства Ахмеда Махджуба.

По его словам, МИД Ирака направил в посольства Турции и Ирана официальные обращения, в которых призывал закрыть КПП, а также ограничить торговые операции с нефтью.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Большинство его участников высказались за отделение этого региона от Ирака. Багдад называет референдум нелегальным.

Ранее Тегеран запретил ввоз и вывоз горюче-смазочных материалов в города и населенные пункты Иракского Курдистана на неопределенный срок.