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11:00 07.10.2017

Багдад призвал Тегеран и Анкару закрыть границы с Иракским Курдистаном

МИД Ирака обратился с призывом к Турции и Ирану о закрытии общих границ с Иракским Курдистаном, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя иракского внешнеполитического ведомства Ахмеда Махджуба.

По его словам, МИД Ирака направил в посольства Турции и Ирана официальные обращения, в которых призывал закрыть КПП, а также ограничить торговые операции с нефтью.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Большинство его участников высказались за отделение этого региона от Ирака. Багдад называет референдум нелегальным.

Ранее Тегеран запретил ввоз и вывоз горюче-смазочных материалов в города и населенные пункты Иракского Курдистана на неопределенный срок.

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Интерфакс-Украина
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