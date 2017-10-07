События

10:56 07.10.2017

В Нижнеднестровском природном парке в Одесской области произошел пожар

В Одесской области ночью горел Нижнеднестровский национальный природный парк, жертв нет, сообщил директор природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русе.

"В 18:10 произошло одновременное воспламенение в 8 точках тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка", - сообщил И.Русев на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его мнению, это умышленный поджег заповедных территорий на Днестре.

"Направляясь в сторону Одессы, я с автотрассы Одесса-Рени заметил возгорание вначале в зоне северного берега Днестровского лимана. Туда можно попасть только на катере. Проехав через два пограничных поста я заметил еще два возгорания национального парка в зоне г.Беляевка", - написал он

И.Русев отметил, что в это время в заповедных плавных Днестра много мигрирующих птиц, поэтому пожар - это бедствие для местных живых существ.

"В отдаленных от трасс местах тушить его практически нечем. Единственная надежда на начавшийся дождь, который скоро может потушить пожар. Председатель ОГА неделю назад обещал снести незаконные постройки на заповедных землях Днестра, может быть его план уже в действии", - написал он.

Утром в субботу И.Русев в эфире телеканала "112.Украина" рассказал, что пожарные на место возгорания не выезжали, так как наземные средства тушения туда не могут добраться.

"В 11 часов начался дождь и где-то к 3:00 утра пожар полностью потух. Жертв нет", - сообщил он.

И.Русев также рассказал, что лично наблюдал, как в восьми точках одновременно произошло возгорание, которое затем из-за сильного ветра переросло в один пожар. "Я считаю, что это был умышленны пожар, поскольку в этом парке очень слабый контроль, и для того, чтобы эффективно охотиться, браконьеры и охотники готовят себе площадь для охоты", - сказал он.

Официальных сообщений от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на данный момент не поступало.

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