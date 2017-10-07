На военных складах в Винницкой области очагов горения нет, взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Состоянием на утро субботы на территории военного склада возле Калиновки (Винницкая обл.) очагов горения нет, взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 7 октября открытых очагов горения нет и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 7 пожарных танков, 2 инженерных машины разграждения МО Украины", – говорится в сводке на сайте ведомства в субботу утром.

Также отмечено, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины Украины (101 чел. и 38 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 5-км зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 20,129 тыс. га территории, обнаружено и изъято 1 тыс. 527 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 389 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 521 чел. и 291 ед. тех., из них от ГСЧС – 211 чел. и 74 ед. тех., Нацполиции – 24 чел. и 4 ед. тех., Нацгвардии – 20 чел., Вооруженных сил Украины – 1 тыс. 40 чел. и 189 ед. тех., СБУ – 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" – 52 чел. и 4 пожарных поезда.

Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от Калиновки.