События

08:29 07.10.2017

Энергоблок №3 Ровенской АЭС отключен от энергосети

Энергоблок №3 Ровенской атомной электростанции (АЭС) отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

"7 октября 2017 в 3:56 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора ТГ-5", – говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой компании в субботу утром.

В информации подчеркивается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Проводится поиск и устранение причин данного происшествия.

"По состоянию на 6.00 7 октября в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1855 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", отметили в "НАЭК "Энергоатом".

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Интерфакс-Украина
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