События

08:19 07.10.2017

На Львовщине вследствие непогоды остаются обесточенными 68 населенных пунктов – ГСЧС

Состоянием на утро субботы на Львовщине обесточенными вследствие непогоды остаются 68 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 7 октября остаются обесточенными 68 населенных пунктов во Львовской области, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Подчеркивается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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Интерфакс-Украина
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