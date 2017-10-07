На Львовщине вследствие непогоды остаются обесточенными 68 населенных пунктов – ГСЧС

Состоянием на утро субботы на Львовщине обесточенными вследствие непогоды остаются 68 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 7 октября остаются обесточенными 68 населенных пунктов во Львовской области, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Подчеркивается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.