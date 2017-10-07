За минувшие сутки боевики 9 раз обстреливали украинские позиции, один военнослужащий получил ранения – штаб

За минувшие сутки боевики 9 раз нарушили перемирие. Украинские военные 7 раз отвечали врагу, используя весь спектр оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В районе проведения АТО в конце прошедших суток, активность противника несколько снизилась. После 18.00 боевики не применяли минометы и другое тяжелое вооружение, а огневое противостояние наших войск с оккупантами сохранилось только вблизи нескольких населенных пунктов", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

На донецком направлении в субботу вечером боевики несколько часов из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ на подступах к Авдеевке.

На луганском направлении из этого же оружия они били по украинским опорным пунктам вблизи Крымского и Золотого.

На приморском направлении под вражеским огнем с противотанкового гранатомета и пулеметов оказались укрепления сил АТО у Широкино.