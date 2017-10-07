Климкин договорился о совместном украинско-индийском кинопроизводстве в Украине – МИД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках визита 5-6 октября в Индию провел переговоры с представителями внешнеполитического ведомства республики. Впервые стороны договорились о совместном кинопроизводстве на территории Украины, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"В ходе переговоров был рассмотрен весь спектр двусторонних отношений и широкий комплекс глобальных и региональных проблем. Стороны согласились с необходимостью существенной активизации украинско-индийского политического диалога и в принципиальном плане договорились об обмене визитами на высшем уровне в 2018 году", – говорится в обнародованном в пятницу вечером пресс-службой ведомства сообщении.

П.Климкин во время рабочего визита в Индию встретился с министром иностранных дел Республики Индия Сушма Сварадж, государственными министрами иностранных дел Мобашаром Акбаром и Виджеем Сингхом.

Отдельно было отмечено заметное оживление двустороннего экономического сотрудничества и официальных и деловых контактов в этой области.

Вместе с тем стороны подтвердили договоренность о проведении очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству в Киеве в ноябре 2017г.

Стороны также положительно оценили заметное оживление сотрудничества и в культурно-гуманитарной сфере.

В этот же день министр внешнеэкономической политики Украины дал интервью одной из ведущих газет Индии "The Hindu", в котором проанализировал современное состояние и перспективы украинско-индийских отношений на главных направлениях, представляющих взаимный интерес, а также отметил готовность Украины к дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества с Индией во всех ключевых сферах.

Отдельно были отмечены новые положительные тенденции во взаимоотношениях между государствами. В частности, в течение 2016-2017 гг. было зафиксировано рекордное за всю историю дипломатических отношений между Украиной и Индией количество индийских студентов, желающих получить высшее образование в украинских вузах - более 4 тыс человек.

Кроме того, впервые стороны договорились о совместном кинопроизводстве на территории Украины.

Также в пятницу состоялась встреча П.Климкина с почетными консулами Украины в государствах региона Южной Азии. В мероприятии приняли участие почетные консулы в Мумбаи (Индия), Непале и Шри-Ланке. В ходе беседы министр подчеркнул необходимость дальнейшей активизации работы почетных консульских учреждений Украины, прежде всего, в плане защиты на территории их консульских округов интересов и прав украинских юридических и физических лиц.

"Были поставлены конкретные задачи каждом из почетных консулов по содействию продвижению на рынки южноазиатских стран украинской экспортной продукции, началу совместных экономических проектов, развития культурно-гуманитарных контактов, популяризации имиджа Украины", резюмируется в сообщении.