На Винничине разоблачен и задержан сотрудник ГИС при получении 40 тыс грн взятки – прокуратура

В Виннице задержан сотрудник государственной исполнительной службы города Главного территориального управления юстиции в Винницкой области на взятке в 40 тыс. грн, сообщили в прокуратуре региона.

"В пятницу, 6 октября 2017, разоблачено и задержано на месте происшествия должностное лицо одного из отделов государственной исполнительной службы г.Винницы Главного территориального управления юстиции в Винницкой области, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 40 тыс грн, за принятие решений в исполнительном производстве", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В информации отмечается, что по результатам совместного сотрудничества должностных лиц управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры Винницкой области и управления СБУ в Винницкой области, в рамках расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины, должностное лицо ГИС задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после совершения тяжкого уголовного преступления, а именно получения им неправомерной выгоды.

В уголовном производстве проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе проведен ряд обзоров и обысков, допрашиваются заявители и свидетели.

Следователями и процессуальными руководителями готовятся сообщение о подозрении в совершении задержанным уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины, ходатайство об отстранении его от должности и об избрании последнему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре уточнили, что за совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.