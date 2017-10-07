В Краматорске задержали двух мужчин, которые пытались подкупить начальника Управления патрульной полиции

В Краматорске (Донецкая обл.) правоохранители задержали двух владельцев незаконно установленных баннеров во время попытки подкупа начальника Управления патрульной полиции, сообщили в ведомстве.

"5 октября сотрудниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции задержали двух человек - директора рекламной фирмы и его компаньона - в момент передачи денег (взятки – ИФ)", – говорится в сообщении на странице Патрульной полиции Украины на Фейсбук в пятницу.

В информации уточняется, что в городе Краматорске патрульные обнаружили 33 рекламные баннеры, которые частный предприниматель разместил без согласования с местной полицией, что квалифицируется по ч. 2 ст. 140 (Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог, непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения или обозначение на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ) КоАП.

Впоследствии владелец баннеров предоставил документы на согласование размещения рекламы в Управление патрульной полиции в городах Краматорске и Славянске. При проведении полной проверки, рекламному агентству предоставили официальный ответ с отказом. Владельца предупредили, что рекламные изображения нужно убрать в кратчайшие сроки.

Владелец баннеров предложил начальнику Управления патрульной полиции в городах Краматорске и Славянске взятку, чтобы он дал разрешение на размещение рекламы. 25-летний капитан полиции сообщил о попытке подкупа в Донецкое управление Департамента внутренней безопасности (УДВБ) Нацполиции Украины.

По материалам УДВБ НПУ начато уголовное производство по ч.3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

За такие действия обоим задержанным грозит до восьми лет с конфискацией имущества.