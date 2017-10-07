Мы готовы подключать к отоплению объекты социальной инфраструктуры столицы по индивидуальным заявкам – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти готовы подключить к отоплению школы, детсады и больницы города по индивидуальным заявкам.

"Если среднесуточная температура воздуха ниже +8, то мы можем начинать отопления жилых домов. Что касается больниц, детсадов и школ, можем начать подачу тепла не дожидаясь снижения температуры до указанных показателей. Если есть заявки от учреждений, мы их подключим к отоплению", - заявил мэр столицы в эфире телеканала "Киев" в пятницу.

В жилые же дома города подача тепла начнется, когда среднесуточная температура снизится до +8 градусов, отметил В.Кличко.

Мэр столицы напомнил, что сеть отопления в Киеве - крупнейшая в Украине и одна из крупнейших в Европе, так чтобы тепло после старта отопительного сезона дошло до каждой квартиры в более 11 тыс многоквартирных домов, технологически необходимо около недели. "Одних только труб теплоснабжения в столице - почти 3 тыс км. Когда мы запускаем систему отопления в городе, то потребуется около недели, чтобы она заработала на полную мощность. К тому же, все знают, что эта система в запущенном состоянии, ведь годами ничего не ремонтировалось. И сейчас мы переводим теплосети, которым 30, а то и 40 лет ", - отметил он.

В.Кличко подчеркнул, что город постепенно переходит к новым технологиям и стандартам теплоснабжения и теплосбережения. Данные технологии позволяют экономить тепло, а соответственно и средства как города, так и потребителей. Он уверен, что киевские власти делают все возможное, чтобы снять нагрузку на жителей, хотя в очередной раз хочу напомнить: город не формирует тарифы на тепло. При этом мэр столицы отметил, что главная задача это сделать так, чтобы люди платили меньше, для чего утепляются дома, проводится учет тепла благодаря домовым счетчикам. Такие счетчики установлены в 100% жилых домов Киева, что является лучшим показателем в Украине.

"Мы также продолжаем программу 70/30, которую начали внедрять три года назад, и которая показала свою эффективность. По этой программе 70% тепломодернизации финансирует город, а 30% - жители дома ", - подчеркнул В.Кличко.

Мэр столицы также напомнил, что по нормам оптимальная температура в квартире во время отопительного сезона - около 18 градусов. "Но, если говорить об обеспечении комфортной температуры, то должны быть справедливыми и говорить о трехсторонней ответственности "Киевэнерго" и "Еврореконструкции" как теплоснабжающих предприятий, ЖЭКа как организации, обслуживающей сети внутри дома, и потребителя, который, со своей стороны тоже может повлиять на температуру. Например, утеплить окна, двери и т. д. Если же вы как потребитель выполнили все, а в квартире холодно, обращайтесь на горячую линию 1557", - резюмировал В.Кличко.