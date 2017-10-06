События

22:19 06.10.2017

Кличко считает, что правоохранители имеют достаточно технических возможностей для расследования конфликта на Ревуцкого

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у правоохранительных органов достаточно сил и технических возможностей для того, чтобы полноценно расследовать конфликт, произошедший на ул Ревуцкого на месте строительство АЗС "ОККО" вечером 4 октября.

"Для этого есть все возможности, поскольку там установлены 12 камер видеонаблюдения. Можно установить, кто непосредственно нарушал закон и был провокатором событий ", - сказал В.Кличко в эфире телеканала "Киев" в пятницу, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мэр подчеркнул, что Национальная полиция должна провести расследование и установить лиц, нарушавших закон.

Он отметил, что столкновения, которые произошли в среду вечером на месте строительства АЗС, не добавляет авторитета ни городу, ни обществу, ни людям, которые принимают участие в подобных действиях.

"Если есть замечания, можно обращаться в суд… К сожалению, ситуация вокруг этого строительства вновь обострилась, но мы будем делать все, чтобы решить этот вопрос в правовой плоскости и чтобы таких вопросов было как можно меньше", - отметил мэр.

Как сообщалось, вечером, 4 октября, произошли столкновения на акции против строительства АЗС на Ревуцкого в Киеве, в ходе чего была разрушена строящаяся АЗС "ОККО".

По информации СМИ, во время акции протеста пострадали около 14 человек, среди них 3 журналиста.

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