Венецианская комиссия поддержала создание в Украине Антикоррупционного суда с оговорками – документ

Венецианская комиссия на пленарном заседании в пятницу предоставила заключение, в котором поддержала создание в Украине Антикоррупционного суда, предусмотренного законом "О судоустройстве и статусе судей", который был одобрен 2.06.2016 года вместе с законом "О внесении изменений Конституции (по части правосудия)".

Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Закон предусматривает переход Украины к трехзвенной судебной системы и создание Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции. Также предусмотрено, что в отношении Высшего антикоррупционного суда должен быть принят отдельный закон.

Сейчас на рассмотрение парламента были внесены два законопроекта №6011 (авторства Оксаны Сыроид и Ивана Крулько) и №6529 (авторства Сергея Алексеева).

Венецианская комиссия критически высказалась по обоим законопроектам, отметив, что законопроект С.Алексеева предусматривает создание отдельных палат, а не отдельного суда, в то время как законопроект О.Сыроид и И.Крулько вызывает сомнение в его соответствии Конституции и политизирует процесс назначения судей, что противоречит принципу независимости судебной власти.

Вместе с тем эксперты Венецианской комиссии положительно оценили ход судебной реформы в Украине и поддержали инициативу президента Петра Порошенко о создании в Украине Антикоррупционного суда, отметив, что "эта реформа четко направлена на перестройку украинской судебной системы в соответствии со стандартами Совета Европы и обеспечения в Украине верховенства права".