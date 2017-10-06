Украина заинтересована в привлечении американских специалистов для усиления безопасности арсеналов и складов

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на встрече с атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффордом подчеркнул важность интенсификации двустороннего сотрудничества в военной сфере и отметил заинтересованность Украины в привлечении американских специалистов к мерам по усилению безопасности арсеналов, баз и складов.

"Вооруженные силы Украины демонстрируют прогресс в реформировании и переходе на стандарты НАТО благодаря консультативно-совещательной помощи, которую оказывают американские советники, а также в подготовке личного состава подразделений при участии американских инструкторов", - сказал В.Муженко на встрече в пятницу, сообщает управление связей с общественностью ВСУ.

Стороны выразили убеждение в интенсификации двустороннего сотрудничества в военной сфере между двумя странами и в дальнейшем.

Отдельно начальник Генштаба ВСУ подчеркнул заинтересованность украинской стороны в привлечении американских специалистов к мероприятиям по усилению безопасности арсеналов, баз и складов.

В ходе встречи Т.Уоффорд представил В.Муженко начальника отдела оборонного сотрудничества при посольстве США в Украине полковника Роберта Питерса.