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18:42 06.10.2017

Президент Молдовы отказал судье Чаусу в предоставлении политического убежища

Президент Молдовы Игорь Додон отказал в предоставлении политического убежища украинскому судье Николаю Чаусу, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Президент Молдовы отказал Чаусу в политическом убежище", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Вместе с тем он указал, что это решение не является окончательным.

Таким образом, это не означает, что Н.Чаус будет экстрадирован в Украину.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили киевского судью Н.Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Н.Чауса.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Н.Чаус был задержан 1 марта 2017 года в Молдове. САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. В начале марта документы на экстрадиционный арест судьи направлены молдавской стороне.

В настоящее время судья находится под домашним арестом в столице Молдовы Кишиневе.

22 сентября руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что вопрос экстрадиции Н.Чауса из Молдовы в Украину зависит от решения президента Молдовы: "Вопрос до сих пор на рассмотрении, пока не будет решения президента республики об экстрадиции, предоставлении или непредставлении ему политического убежища".

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