Боевики в зоне АТО на Донбассе в пятницу 5 раз обстреливали позиции украинской армии

В зоне проведения АТО на Донбассе с начала пятницы по состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования (НВФ) 5 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в штабе АТО.

"Сегодняшний день на Донбассе снова не стал мирным. С полуночи российско-оккупационные группировки 5 раз обстреливали позиции украинской армии", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

На донецком направлении утром, по информации штаба, боевики из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных возле шахты Бутовка, а около 13:00 НВФ открыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорному пункту ВСУ в Верхнеторецком. В ответ украинские военные применили оружие на поражение.

"В результате этого противостояния получил ранения один наш военнослужащий. Пострадавший оперативно был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное", - сказано в сводке.

На приморском (мариупольском) направлении боевики выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра на подступах к Широкино. А из гранатометов обстрелял укрепления ВСУ неподалеку Водяного.

На луганском направлении факты применения противником стрелкового оружия зафиксированы в районе Крымского.