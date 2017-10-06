Вандал, разбивший мемориальные плиты Героям Небесной Сотни в Киеве, арестован на 2 месяца

Печерский районный суд Киева в пятницу принял решение об аресте сроком на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 320 тыс. грн мужчине, который 5 октября разбил мемориальные плиты, установленные в честь Героев Небесной Сотни.

"6 октября по ходатайству Киевской местной прокуратуры №6 Печерский районный суд Киева избрал для подозреваемого меру пресечения в виде двух месяцев ареста с альтернативой внесения 320 тыс. грн залога", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщалось, житель Севастополя, являющийся уроженцем Луганска, 1974 г.р., 5 октября разбил памятные плиты Героям Небесной Сотни на ул.Институтской в Киеве, он был задержан и доставлен в отделение полиции. В тот же день ему сообщили о подозрении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.