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17:46 06.10.2017

Украина и Молдова должны поскорее подписать соглашение о функционировании Днестровского гидроузла – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина и Молдова должны решить спорные вопросы и поскорее подписать соглашение о функционировании Днестровского гидроузла

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, соответствующий вопрос В.Гройсман обсудил с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом в Кишиневе в пятницу.

"Глава правительства Украины подчеркнул, что увеличение мощностей Днестровской ГЭС - это ключевой элемент энергобезопасности обеих стран. Именно поэтому Украина и Молдова должны как можно скорее решить все вопросы, согласовать и подписать важный документ - Соглашение об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о создании специальной комиссии в рамках реализации межправительственного соглашения о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна Днестра.

Стороны также согласовали Дорожную карту украинско-молдавского сотрудничества на 2018 год.

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