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17:25 06.10.2017

Германия приветствует продление Радой закона об "особом статусе" ОРДЛО

Посольства Германии в Украине приветствует принятие Верховной Радой Украины закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который на год продлевает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Германия приветствует сегодняшнее решение Рады о продлении положений об особом статусе Донбасса. Мы подтверждаем наше обязательство по мирному решению конфликта в рамках Минского процесса", - говорится в сообщении посольства Германии в Украине в микроблоге Twitter в пятницу.

Ранее в этот день председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый в пятницу, 6 октября, закон №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который на год продлевает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

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