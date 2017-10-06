Германия приветствует продление Радой закона об "особом статусе" ОРДЛО

Посольства Германии в Украине приветствует принятие Верховной Радой Украины закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который на год продлевает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Германия приветствует сегодняшнее решение Рады о продлении положений об особом статусе Донбасса. Мы подтверждаем наше обязательство по мирному решению конфликта в рамках Минского процесса", - говорится в сообщении посольства Германии в Украине в микроблоге Twitter в пятницу.

Ранее в этот день председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый в пятницу, 6 октября, закон №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который на год продлевает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.