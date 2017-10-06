События

16:56 06.10.2017

В зоне АТО за неделю на 5% снизилось количество обстрелов

За минувшую неделю количество обстрелов в зоне проведения АТО незначительно снизилось, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"За неделю наши наблюдатели зафиксировали 2 тыс 57 случаев нарушений режима прекращения огня, что на 5% ниже, чем неделей ранее", - сказал А.Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

Он проинформировал, что на нынешней неделе была зафиксирована вспышка насилия на участке между подконтрольными Киеву с.Крымское и подконтрольным т.н."ЛНР" с.Сокольники Луганской области.

Замглавы СММ ОБСЕ также проинформировал, что за подотчетный период наблюдатели миссии зафиксировали 71 случай размещения тяжелого вооружения сторонами в нарушение минских договоренностей.

"В частности, возле подконтрольного т.н."ДНР" при помощи БПЛА мы зафиксировали скопление тяжелого вооружения и техники, - 15 танков, 3 гаубицы, 3 БТР", - рассказал А.Хуг.

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