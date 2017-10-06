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16:13 06.10.2017

Волкер готов обсуждать на встрече с Сурковым среди прочего предоставление Украине летального оружия

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker) готов обсуждать возможные поставки Украине летального оружия США на встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Мы готовы обсуждать всё, что готов обсуждать господин Сурков, в этом смысл встречи", - сказал К.Волкер в интервью российскому изданию "Газета.Ru", опубликованном в пятницу, отвечая на вопрос, допускает ли он эскалацию обстановки на Донбассе в связи с поставками оружия.

"На мой взгляд, ситуация в следующем. Согласно статье 51 Устава ООН, каждая страна имеет право защищаться. Единственные боевые действия, которые сейчас происходят, идут на территории Украины. Я думаю, что страна вправе защищать себя", - пояснил спецпредставитель Госдепа.

По его словам, угроза эскалации на Донбассе остается. К.Волкер отметил, что Россия сконцентрировала много людей и техники в зоне конфликта.

"Надеюсь, ситуация изменится, перемирие начнет крепнуть, а воюющие стороны будут разведены. Но всегда есть риск, когда войска находятся на таком небольшом расстоянии друг от друга. Поэтому нам кажется, что миротворческие силы очень помогут", - сказал он.

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Интерфакс-Украина
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