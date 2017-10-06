Полиция открыла дело по статье "хулиганство" после инцидента с дымовой шашкой в Раде

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту хулиганских действий с дымовой шашкой в Верховной Раде.

"Печерское райуправление полиции открыло производство по ст. 296 УК (хулиганство)", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе столичной полиции.

На место выезжала следственно-оперативная группа, изъяты остатки дымовой шашки, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Позднее пресс-служба полиции Киева проинформировала, что в Печерское управление полиции от сотрудников охраны государственного здания (речь идет о Верховной Раде) поступило сообщение о том, что в мужском туалете на первом этаже произошло задымление. После его ликвидации следственно-оперативная группа изъяла остатки пластика, а в сессионном зале обнаружила и изъяла оплавленный цилиндрический пластиковый предмет с маркировкой РДГ-55М.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и лиц, причастных к ней.

Как сообщалось, во время рассмотрения и голосования законопроектов по Донбассу в пятницу утром в сессионном зале между депутатами различных фракций и внефракционными периодически возникали потасовки и перебранки. Кроме того, после голосования за президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над оккупированным Донбассом при обсуждении законопроекта о продлении закона об особом местном самоуправлении ОРДЛО народный депутат Юрий Левченко (внефракционный) зажег дымовую шашку.