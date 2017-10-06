Прокурор требует 32 млн грн залога за задержанного директора "Укргазвыдобутку"

Прокурор требует 32 млн грн залога за задержанного накануне директора ЧАО "Укргазвыдобуток" Вадима Мохова, сообщил пресс-секретарь "Смарт-Холдинга" Евгений Загорулько.

"Беспредел продолжается. В пгт. Покотиловка (Харьковская обл.) идет суд по избранию меры пресечения директору ЧАО "Укргазвыдобуток" Вадиму Мохову. Прокурор требует умопомрачительный залог - 32 млн грн. Суд объявил перерыв - 3 часа. Все делается для того, чтобы не успели внести залог и продержать человека в заключении все выходные. Это запугивание и превышение власти", - написал на своей странице в Facebook.

Ранее в "Смарт-Холдинге" отмечали, что задержание В.Мохова проводилось с многочисленными нарушениями уголовно-процессуальных норм. В частности, следователь обратился с ходатайством о задержании В.Мохова как лица, скрывающегося от органов следствия, хотя это не соответствует действительности, поскольку он все время сотрудничал со следствием, продолжал выполнять функции директора компании, не менял место жительства и работу, был доступен по всем видам связи.

Адвокат задержанного Олег Головков отмечает, что определение суда о предоставлении разрешения на задержание было вынесено до официального объявления подозрения, что является грубым нарушением КПК.

По словам адвоката, его подопечному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча) и ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

В пресс-службе "Смарт-Холдинга" убеждены, что задержание главы "Укргазвыдобуток" является продолжением системного давления силовых структур на бизнес холдинга и его акционера оппозиционного политика Вадима Новинского, предприятия которого в течение всего года подвергаются необоснованным проверкам, обыскам, арестовываются счета и акции, предъявляются подозрения менеджменту.

"Задержание Вадима Мохова является частью системного давления власти на бизнес "Смарт-Холдинга" и его акционера оппозиционного политика Вадима Новинского. У нас есть основания утверждать, что наши газодобывающие активы пребывают в зоне бизнес интересов конкурентов, которые сейчас близки к действующей власти", - говорится в сообщении холдинга.

"Смарт Энерджи" – управляющая компания в составе группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского, отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. В нефтегазовое направление холдинга входит британская компания с активами в Украине Regal Petroleum, а также газдобывающие компании ЧАО "Укргазвыдобуток" и ООО "Пром-Энерго Продукт".