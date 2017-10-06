Запросы по пересмотру условий торговли с ЕС поступают от европейского бизнеса

Запросы по пересмотру условий торговли с ЕС поступают от европейского бизнеса - торгпред

Киев. 6 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Запросы по пересмотру условий торговли в рамках зоны свободной торговли с Европейским Союзом поступают от европейского бизнеса, сообщила торговый представитель Украины - заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

"По некоторым видам продукции мы уже сейчас видим запрос на возможную дальнейшую либерализацию не только от украинского, но и от европейского бизнеса", - сказала она на IV Киевском международном экономическом форуме в пятницу, отвечая на вопрос о возможном пересмотре условия Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

Н.Микольская также акцентировала на необходимости постоянного открытого диалога с ЕС в этом вопросе.

"Для ведения диалога Украина тоже должна иметь достаточно аргументированную позицию, в том числе о том, каким образом ЕС выиграет от пересмотра условий торговли с нею", - отметила она.

В свою очередь глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли подчеркнул, что в данном вопросе нет табу. Он также отметил, что Украине для этого следует убрать тарифные барьеры и усилить верховенство права, приблизив нормы законодательства к нормам ЕС.