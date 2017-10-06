События

13:46 06.10.2017

30 выпивших и слишком шумных пассажиров поезда "Перемышль – Киев" высадили в Коростене

Группу пассажиров (30 человек) 5 октября высадили на станции "Коростень" из скоростного поезда Интерсити+ №706 "Перемышль – Киев" из-за нарушения общественного порядка и бестактного поведения.

Как сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця", во время поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля, направлявшаяся в Киев, после отправления поезда со станции во Львове начали вести себя вызывающе, слишком громко разговаривать, употреблять алкогольные напитки, нарушать общественный порядок и мешать спокойной поездке другим пассажирам.

"С целью соблюдения порядка во время поездки и для обеспечения комфорта других пассажиров, а также в соответствии с пунктом 8.38 Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, эту группу высадили по станции Коростень с привлечением дежурного по вокзалу и представителей полиции, а на проездных документах поставили соответствующие отметки", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" просят пассажиров всегда соблюдать общественный порядок, быть вежливыми, не нарушать права и законные интересы других пассажиров.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

По всей Украине ожидается усиление ветра до критериев стихийного явления

Нобелевская премия-2017: комитет объявил лауреата премии мира

Под стенами Рады произошла потасовка с участием "Национального корпуса"

ГСЧС предупреждает об усилении ветра по всей Украине

Непогода обесточила 195 населенных пунктов на западе Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Запросы по пересмотру условий торговли с ЕС поступают от европейского бизнеса

Посол ЕС видит сложности в предоставлении Украине дополнительных торговых преференций в ближайшее время

Военная прокуратура передает в ведение Нацагентства по управлению конфискованными активами имущество экс-главы Миндоходов

Выходные будут относительно теплыми

СБУ предлагает общественности обсудить законопроект об ограничении визитов в РФ украинских политиков и чиновников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
сервер
РЕКЛАМА