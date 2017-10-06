СБУ предлагает общественности обсудить законопроект об ограничении визитов в РФ украинских политиков и чиновников

Юристы Службы безопасности Украины подготовили законопроект об ограничении визитов в Российскую Федерацию политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, в законопроекте, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины.

С учетом важности законопроекта для украинского общества СБУ открыта к профессиональным предложениям по его совершенствованию и перед передачей документа одному из субъектов законодательной инициативы выносит подготовленный законопроект на публичное обсуждение.

Желающие могут оставлять свои предложения на странице Гражданской платформы в Facebook: https://www.facebook.com/platformazmin/ или присылать их на электронную почту: platformazminsbu@gmail.com.