Под стенами Рады произошла потасовка с участием "Национального корпуса"

Во время рассмотрения в Верховной Раде закона об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса в пятницу утром под стенами парламента произошла потасовка с участием представителей партии "Национальный корпус", сообщает "Громадське".

Столкновения продолжались несколько минут, участников драки правоохранители положили на землю и вывели в окружении полиции. Правоохранители задержала нескольких представителей "Национального корпуса", в числе задержанных был один из руководителей партии Сергей Филимоненко, однако впоследствии всех их отпустили.

"Нас повязали из-за того, что в сумке одного из наших ребят нашли перцовый баллончик. Сейчас всех отпустили", - рассказал С.Филимонов.