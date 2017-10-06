События

11:22 06.10.2017

Под стенами Рады произошла потасовка с участием "Национального корпуса"

Во время рассмотрения в Верховной Раде закона об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса в пятницу утром под стенами парламента произошла потасовка с участием представителей партии "Национальный корпус", сообщает "Громадське".

Столкновения продолжались несколько минут, участников драки правоохранители положили на землю и вывели в окружении полиции. Правоохранители задержала нескольких представителей "Национального корпуса", в числе задержанных был один из руководителей партии Сергей Филимоненко, однако впоследствии всех их отпустили.

"Нас повязали из-за того, что в сумке одного из наших ребят нашли перцовый баллончик. Сейчас всех отпустили", - рассказал С.Филимонов.

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Интерфакс-Украина
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