События

10:49 06.10.2017

Во Львове бурей повалено 33 дерева, десять улиц без электричества

В ночь на пятницу в результате бури, прошедшей над Львовом, в городе упало в общей сложности 33 дерева, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По данным пресс-службы, наибольшее количество деревьев упало в Зализнычном районе – 19. Три дерева упали на автомобили, также возле железнодорожного вокзала дерево упало на киоск, а в центре Львова – на летную площадку.

О пострадавших не сообщается.

Кроме того, в нескольких местах шквальный ветер сорвал биллборды и кровлю на одном из домов по улице Городоцкой, повреждена линия электропередач по улице Бандеры, в результате чего изменил маршрут трамвай №1.

В настоящее время десять улиц в 4 районах остаются без электричества в связи с повреждением линий электропередач.

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Интерфакс-Украина
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