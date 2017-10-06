Украинская сторона СЦКК заявляет о блокировании представителями ОРДЛО восстановления гражданской инфраструктуры на Донбассе к зиме

Руководство неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей систематически блокирует решение вопросов безопасности во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры вблизи линии разграничения сторон, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

"С каждым днем становится все тяжелее поддерживать в безопасном состоянии объекты предприятий повышенной опасности, готовить инфраструктуру населенных пунктов к отопительному сезону. С наступлением зимы из-за ухудшения погодных условий проведение ремонтно-восстановительных работ на некоторых критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса станет невозможным", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в пятницу утром.

В числе важных объектов инфраструктуры Донбасса, требующих неотложных работ, остаются фенольный завод в Новгородском Донецкой области, дамба пруда-накопителя сточных вод хозяйства "Бахмутський аграрный союз" в Новолуганском, газоводы-отводы к газораспределительным станциям возле Марьинки Донецкой области и Крымского Луганской области, а также Южно-Донбасский водовод, в котором работает лишь одна из двух ветвей.

"Руководство ОРДО и ОРЛО в течение длительного времени показывают свою незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности Донбасского региона и создают препятствия относительно возобновления гражданской инфраструктуры Донбасса", - резюмируют в украинской стороне СЦКК.