События

10:46 06.10.2017

Украинская сторона СЦКК заявляет о блокировании представителями ОРДЛО восстановления гражданской инфраструктуры на Донбассе к зиме

Руководство неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей систематически блокирует решение вопросов безопасности во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры вблизи линии разграничения сторон, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

"С каждым днем становится все тяжелее поддерживать в безопасном состоянии объекты предприятий повышенной опасности, готовить инфраструктуру населенных пунктов к отопительному сезону. С наступлением зимы из-за ухудшения погодных условий проведение ремонтно-восстановительных работ на некоторых критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса станет невозможным", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в пятницу утром.

В числе важных объектов инфраструктуры Донбасса, требующих неотложных работ, остаются фенольный завод в Новгородском Донецкой области, дамба пруда-накопителя сточных вод хозяйства "Бахмутський аграрный союз" в Новолуганском, газоводы-отводы к газораспределительным станциям возле Марьинки Донецкой области и Крымского Луганской области, а также Южно-Донбасский водовод, в котором работает лишь одна из двух ветвей.

"Руководство ОРДО и ОРЛО в течение длительного времени показывают свою незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности Донбасского региона и создают препятствия относительно возобновления гражданской инфраструктуры Донбасса", - резюмируют в украинской стороне СЦКК.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Под стенами Рады произошла потасовка с участием "Национального корпуса"

ГСЧС предупреждает об усилении ветра по всей Украине

Непогода обесточила 195 населенных пунктов на западе Украины

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушали перемирие

Боевики в четверг обстреливали позиции сил АТО преимущественно на донецком направлении

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ предлагает общественности обсудить законопроект об ограничении визитов в РФ украинских политиков и чиновников

В зале Рады бросили дымовую шашку

Во Львове бурей повалено 33 дерева, десять улиц без электричества

Перебои в работе ж/д транспорта в ФРГ продолжатся в пятницу из-за шторма "Ксавьер"

В Харькове 9 октября начнется подключение к теплу объектов соцсферы – распоряжение мэра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Умные часы, браслеты спортивные
РЕКЛАМА