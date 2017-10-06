События

10:28 06.10.2017

Перебои в работе ж/д транспорта в ФРГ продолжатся в пятницу из-за шторма "Ксавьер"

Перебои в работе железнодорожного транспорта Германии сохранятся в пятницу из-за шторма "Ксавьер", сообщает dpa.

Ураган унес жизни семи человек, пятеро из которых погибли, находясь в автомобилях. В Берлине в четверг в связи со штормом было объявлено чрезвычайное положение.

Оператор железных дорог страны Deutsche Bahn полностью остановил движение поездов на севере и северо-востоке страны. В частности, было прекращено курсирование поездов в направлении Берлина, а также в самой столице.

В пятницу не будут ходить поезда по таким маршрутам, как Ганновер-Берлин, Гамбург-Берлин, Гамбург-Ганновер и Гамбург-Киль, сообщает немецкое издание The Local.

В четверг из-за урагана было временно остановлено предполетное обслуживание самолетов, а также разгрузка прилетевших лайнеров в берлинских аэропортах Тегель и Шёнефельд. Пассажиров прибывших рейсов некоторое время не выпускали из самолетов из соображений безопасности, пишет Deutsche Welle.

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