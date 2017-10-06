События

10:21 06.10.2017

ГСЧС предупреждает об усилении ветра по всей Украине

В пятницу, 6 октября, в Украине ожидается усиление ветра, в ряде регионов погодные условия могут нести опасность, сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидание скорости ветра до 19-24 м/с, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях – до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

При этом в приведенной инфографике области, где ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, отмечены, как таковые, где погодные условия не несут угрозы, в тех, где ветер усилится до 19-24 м/с – потенциально опасные погодные условия. При этом в 8 западных областях ожидаются опасные погодные условия.

"ГСЧС призывает граждан быть осторожными в связи с осложнением погодных условий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 195 населенных пунктов в 7 областях на западе Украины: Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой.

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Интерфакс-Украина
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