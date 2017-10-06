События

10:01 06.10.2017

Непогода обесточила 195 населенных пунктов на западе Украины

В ночь с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 195 населенных пунктов в 7 областях: Ивано-Франковской (48), Львовской (44), Волынской (42), Ривненской (23), Закарпатской (18), Тернопольской (17) и Черновицкой (3).

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром, к восстановлению электроснабжения привлечены 43 бригады облэнерго (43 единицы техники и 135 человек).

Кроме того, в трех областях из-за непогоды падали деревья.

В частности, во Львовской области было зафиксировано 18 таких случаев. В г.Рава-Русская частично повреждена крыша 5-этажного жилого дома. В Сколевском районе ночью около 2:05 на железнодорожном перегоне "Сколе-Грибенков" дерево упало на рельсы, а также повредило контактную сеть, из-за чего на 3 часа прерывалось движение, было задержано движение 4 грузовых поездов.

В Волынской области на дороги упало 3 дерева; к 7:00 они были убраны, проезжие части расчищены.

В Ивано-Франковской области дерево упало на дорогу "Татаров - Каменец-Подольский" в с.Воловья Верховинского района. Два аналогичных случая произошло во второй половине дня в г.Яремче.

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