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09:44 06.10.2017

Сотрудники британской почты начнут 48-часовую забастовку 19 октября - профсоюз

Сотрудники британской почтовой службы Royal Mail Plc проведут 48-часовую забастовку начиная с 19 октября из-за спора об оплате труда и пенсиях, говорится в сообщении Союза работников связи (CWU).

Профсоюз уведомил Royal Mail о том, что в акции примут участие 111 тыс. человек.

В четверг за проведение забастовки высказались 89,1% голосовавших членов профсоюза, работающих в Royal Mail. Явка составила 73,7%, тогда как новый британский закон с 2016 года установил минимальный порог явки в 50%.

Ранее в этом году британская почтовая служба объявила о намерении с марта 2018 года пересмотреть схему начисления пенсий сотрудникам, чтобы не допустить чрезмерного роста расходов.

"Не существует экономически оправданного решения, при котором текущая схема будет сохранена, - говорится в заявлении компании. - Если мы не примем меры, ежегодные отчисления на оплату пенсий могут вырасти вдвое к концу 2018 года и превысить 1 млрд фунтов ($1,25 млрд)".

Руководство Royal Mail пообещало ответить на сообщение CWU позднее.

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