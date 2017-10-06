События

09:38 06.10.2017

Николаевский горсовет досрочно прекратил полномочия мэра города – СМИ

Депутаты Николаевского горсовета на внеочередной сессии 5 октября досрочно прекратили полномочия мэра города Александра Сенкевича, пишет интернет-издание "НикВести".

На тайном голосовании за досрочное прекращение полномочий А.Сенкевича проголосовали 42 депутата.

До этого депутаты Николаевского городского совета признали неудовлетворительной работу А.Сенкевича, а также работу исполнительных органов власти и заместителей городского головы.

В свою очередь А.Сенкевич заявил, что считает решение депутатов о досрочном прекращении его полномочий как городского головы незаконным и будет оспаривать его в суде.

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Интерфакс-Украина
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