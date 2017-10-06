На военных складах в Винницкой области очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается

Состоянием на утро пятницы 6 октября, на территории военного склада возле г. Калиновка (Винницкая область), очагов горения нет, детонации боеприпасов не наблюдается, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Украине.

"По состоянию на 7 ч. 6 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 8 пожарных танков, 3 инженерных машины разграждения МО Украины", - говорится в сводке на сайте ведомства в пятницу утром.

В сообщении отмечается, что сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (101 чел. и 38 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 5-километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 19,689 тыс. га территории, обнаружено и изъято 1 тыс. 276 взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 379 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 533 чел. и 293 ед. тех., из них от ГСЧС 211 чел. и 74 ед. тех., Нацполиции - 28 чел. и 4 ед. тех., Нацгвардии - 20 чел., Вооруженных сил Украины - 1 тыс. 46 чел. и 191 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" - 52 чел. и 4 пожарных поезда.

Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от. г. Калиновка.